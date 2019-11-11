Погода: неделя будет сырой, но теплой

Во вторник ночью над Литвой установится зона высокого давления. Ожидается более сухая погода с небольшими прояснениями, поэтому утро будет холодным. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На севере местами ожидается туман, утром в Клайпедском и Тельшяйском округах пройдут дожди.

Во вторник утром из-за облаков солнце выглянет в центральных и восточных районах. На взморье придут дожди. Воздух прогреется до 6-10 градусов.

В среду погоду в Литве обусловит дождливый циклон. Ночью осадки распространятся по всей территории страны, только в Вильнюсском и Утенском округах осадков будет немного. Днем будут идти сильные дожди, местами ливни. Особенно обильные осадки прогнозируют в Каунасском и Паневежском округах. На смену холодной массе воздуха придет небольшое потепление, ночью будет 4–8, днем 8-12 градусов тепла.

В четверг погода останется по осеннему дождливой,особенно ночью, местами будут идти сильные дожди. Днем дождевые облака понемногу уйдут в сторону Беларуси, к вечеру на взморье и в Западной Жемайтии дождевых облаков не останется. Ночью будет 5–10, днем 8–13 градусов тепла.

В пятницу во многих районах также пройдут дожди, однако днем ожидается небольшой дождь. Температура немного снизится - ночью будет 4–9, днем 6–11 градусов тепла.

В выходные прогнозируют более сухую погоду, но ожидаются сильные перепады температуры.