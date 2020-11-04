Погода: небольших осадков избежать не удастся

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В среду утром на юго-востоке страны ожидается туман. Утром будет 2-7, на юго-востоке всего 1 градус тепла. Немного теплее будет только на взморье.
В среду днем ожидается облачная погода. Небольшие дожди пройдут на значительной части территории страны. Усилится юго-западный ветер, на взморье его порывы достигнут 15 м/с. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов тепла.
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