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В среду утром на юго-востоке страны ожидается туман. Утром будет 2-7, на юго-востоке всего 1 градус тепла. Немного теплее будет только на взморье.
Погода: небольших осадков избежать не удастся
© DELFI / Andrius Ufartas

В среду днем ожидается облачная погода. Небольшие дожди пройдут на значительной части территории страны. Усилится юго-западный ветер, на взморье его порывы достигнут 15 м/с. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов тепла.

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