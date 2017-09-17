Погода не изменится: ожидается дождь и ветер

Самая высокая температура должна быть в промежутке 14-18 градусов.
В понедельник ночью во многих районах будет сильный дождь, местами возможна гроза, а температура поднимется до 10-15 градусов, сообщает гидрометеорологическая служба.
Днем также во многих районах пройдет дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер - северный, северо-западный 8-13 метров в секунду, сильный ветер до 15-20 метров в секунду. На взморье ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду. Температура поднимется до 12-17 градусов.
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