В среду в Литве ожидается спокойная летняя погода. Вероятность дождя невелика. Ночь будет душной, температура 16–21°C, днем ожидается 26–31°C.

В четверг погода будет такой же, как в среду. Температура ночью 15–20°C, днем 26–31°C. В ближайшие дни во многих районах Литвы пройдут дожди, незначительно усилится ветер. Температура снизится, особенно на западе страны.