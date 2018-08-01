В среду в Литве ожидается спокойная летняя погода. Вероятность дождя невелика. Ночь будет душной, температура 16–21°C, днем ожидается 26–31°C.
В четверг погода будет такой же, как в среду. Температура ночью 15–20°C, днем 26–31°C. В ближайшие дни во многих районах Литвы пройдут дожди, незначительно усилится ветер. Температура снизится, особенно на западе страны.
Синкявичус: крестьяне на президентских выборах видят только Сквернялиса (1)
Союз аграриев и "зелёных" Литвы (САЗЛ) на президентских...
Депутаты литовского парламента добиваются признания Литовской компартии преступной организацией (61)
Члены парламентской фракции Союза...
Найдены останки партизана Альбинаса Иванаускаса (14)
Археологи нашли в Вильнюсе , на Сиротском кладбище на...
Министерство предлагает изменения ПДД: ужесточат требования и к водителям, и к пешеходам (19)
Министерство транспорта и сообщения Литвы инициирует...
Картина у парламента удручает, но ситуация в скором времени не изменится (11)
Редакция портала DELFI получила письмо читателя: мужчина...
TOP новостей
Министерство предлагает изменения ПДД: ужесточат требования и к водителям, и к пешеходам (19)
Министерство транспорта и сообщения Литвы инициирует...
Депутаты литовского парламента добиваются признания Литовской компартии преступной организацией (61)
Члены парламентской фракции Союза...
Ради заработка предприниматели в Литве нарушают закон (4)
Полгода назад в Литве вступили в силу поправки к...
Радует цена на горючее? Это ненадолго (3)
С 1 января 2015 г. Литва стала 19-м членом еврозоны. С тех...
Из Литвы в Украину завезли 51 тысячу "евроблях" (1)
Издание Opendatabot опубликовало данные от Налоговой...