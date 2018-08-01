Постепенно в Литву приходят перемены – во второй половине недели изменчивая и немного более прохладная погода напомнит традиционное литовское лето.
Dviračių takai Kuršių nerijoje
© Mindaugas Milinis

В среду в Литве ожидается спокойная летняя погода. Вероятность дождя невелика. Ночь будет душной, температура 16–21°C, днем ожидается 26–31°C.

В четверг погода будет такой же, как в среду. Температура ночью 15–20°C, днем 26–31°C. В ближайшие дни во многих районах Литвы пройдут дожди, незначительно усилится ветер. Температура снизится, особенно на западе страны.

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