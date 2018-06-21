В четверг местами температура поднимется до 30 градусов, прохладнее будет только на западе. Именно там начнутся дожди, а во второй половине дня дожди через Жемайтию понемногу распространятся в сторону восточной части страны. Местами возможны грозы. В Вильнюсе и Каунасе понемногу увеличится облачность, дождь прогнозируют вечером, в ночь на пятницу. Ночью будет 15, днем 28–29 градусов. В Шяуляй ночью без осадков, 14 . градусов. Днем пойдет дождь, температура 25 градусов. На взморье дождь пройдет утром и после обеда. Ночью будет 16, днем 22 градуса тепла.

В пятницу ночью дождь достигнет восточной части страны. Местами ожидается сильный дождь с грозой. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь, будет ветрено. Жара спадет, будет прохладнее. В Вильнюсе и Кауансе ночью дождь, будет 15 градусов тепла. Днем небольшой дождь, из-за облаков будет выглядывать солнце, воздух прогреется до 20 градусов. В Шяуляй ночью гроза и дождь. Температура 12 градусов. Днем будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха 18 градусов. На взморье сильный ветер, дождь, температура 14–16 градусов.

В субботу дожди прогнозируют на западе страны, время от времени дожди будут идти и в других районах, но они будут небольшими. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, небольшой дождь возможен во второй половине дня. Ночью 12, днем 19 градусов тепла. В Шяуляй без особых осадков. Ночью 9, днем 18 градусов тепла. На взморье дождь и гроза. Ночью 12, днем 17 градусов тепла.

В воскресенье будет облачно, дождь. Обильные осадки ожидаются на востоке страны. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно и дождливо. Ночью температура достигнет 11, днем 17 градусов. В Шяуляй сильный дождь возможен во второй половине дня. Ночью 11, днем 15–16 градусов. На взморье будет спокойнее, без осадков, ночью 12 градусов. Днем облачность увеличится, усилится ветер, вечером пойдет дождь. Воздух прогреется до 16 градусов.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.