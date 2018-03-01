Погода: начало марта принесет снег и перемены

В четверг ожидается снег. Особенно сильным он будет в южной части страны, менее обильный снег прогнозируют на севере. Сохранится порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе пройдет снег. Ночью –17, днем до –12–11 градусов. В Шяуляй облачно, снег пойдет разве что вечером. Ночью будет –19, днем –12 градусов. На взморье, в первой половине дня ожидаются прояснения, будет –16 градусов. Днем до –10.
В пятницу ночью во многих районах пойдет снег, днем ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня пасмурно, снег. Будет –11 градусов. Днем выглянет солнце, ожидается –8–7 градусов. В Шяуляй ночью и утром облачно, небольшой снег. Утром –13, днем небо прояснится, будет –8 градусов мороза. На взморье снег, будет –10 градусов. Днем облака рассеются, будет –7 градусов.
В субботу без особых осадков, будет дуть порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью –13 градусов. Днем около –6. В Шяуляй ночью –14, днем –7 градусов. На взморье ночью –11, днем около –5.
В воскресенье во многих районах ожидают снег, мороз немного спадет. В Вильнюсе и Каунасе облачно и снежно. Ночью –10, днем около –5 градусов мороза. В Шяуляй погода будет похожей. Ночью около –10, днем –6 градусов. На взморье также пойдет снег. Ночью –8, днем –3 градуса.
Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.
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