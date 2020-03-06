Погода: на ярмарку Казюкаса придется брать зонты

В первой половине дня время от времени будет выглядывать солнце, особенно солнечно будет на востоке. На юго-западе будет пасмурно. После обеда облачность охватит и остальную территорию Литвы, к вечеру пасмурная погода будет повсюду, однако осадков не ожидается. Температура составит 5–9 градусов тепла. В Вильнюсе будет 6–8 градусов, после обеда будет пасмурно.

В субботу дождевые облака распространятся по всей территории Литвы, осадки ожидаются повсюду, но будут необильными. Меньше всего вероятность осадков в Аукштайтии, там будет прохладнее всего: до 1–2 градусов тепла. В других районах ожидается 3–4 градуса тепла. Будет дуть восточный ветер.

Пасмурно будет и в субботу днем. Более продолжительные осадки ожидаются в Жемайтии и в центральных районах, на востоке осадков будет меньше. В Вильнюсе и Утене будет 8–10 градусов, в Каунасе, Алитусе, Паневежисе на 1-2 градуса меньше, холоднее всего будет в Шяуляй и Тельшяй - 6 градусов тепла.

В ночь на воскресенье местами пройдут дожди, после дождя прогнозируют туман. Температура составит 1–4 градуса тепла. Днем во многих районах ожидаются осадки, но дожди будут носить кратковременных характер, ненадолго выглянет солнце. Усилится ветер, на западе будет дуть холодный северо-западный ветер. Температура воздуха составит 4–8 градусов.

В понедельник без особых осадков, только местами пройдут небольшие дожди. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем воздух прогреется до 5–10 градусов. Во вторник приблизятся облака очередного циклона, ожидаются осадки.