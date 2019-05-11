Погода: на выходных потеплеет, но дождь неизбежен

Во второй половине дня преимущественно кратковременные дожди ожидаются в большинстве районов. Кое-где прогремит гроза, во время которой ветер усилится до 14 м/с. На взморье и местами в северных районах вероятность дождя останется небольшой. Температура почти везде составит 15-20°С, за исключением взморья, где ввиду охлаждающего воздействия моря воздух прогреется лишь до 14 градусов тепла.

В воскресенье облачность уменьшится. Кратковременные и скудные дожди пройдут лишь местами, ночью больше всего в Паневежском и Утенском уездах, днём в восточной части страны. Ночью кое-где образуется туман, который рассеется вскоре после восхода солнца. Ночью юго-западный, западный ветер будет едва чувствоваться, днём его направление станет переменчивым, а скорость составит 4-9 м\с. В тёмное время суток будет прохладнее, температура упадёт до 3-8°С. Днём столбики термометров быстро поднимутся до отметки 17-22 градусов тепла. Прохладнее всего будет на взморье, где воздух прогреется лишь до 15°С.