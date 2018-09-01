Погода: на выходных погожим будет только один день

В ближайшее время погодные условия определит небольшой циклон, движущийся над Балтийским морем, а также область высокого давления.

В субботу в Вильнюсе ожидается тёплая и сухая погода. Днём будет дуть слабый ветер переменного направления, 5-8 м/с. Столбики термометров поднимутся до 21-23 градусов тепла.

Похожая температура воздуха будет наблюдаться и в других городах Литвы. В Паневежисе и Алитусе потеплеет до 24 градусов. Всего на градус прохладнее будет в Каунасе, Мариямполе, Йонаве - здесь будет 23ºC, в Шяуляй, Утене, Кедайняй – 22ºC, в Клайпеде и Тельшяй – 20ºC, а в Мажейкяй – лишь 19ºC.

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В ночь на воскресенье будет достаточно сухо, непродолжительные, одиночные дожди могут пройти в западных регионах страны. Возможен туман. Ночью сильного ветра не предвидится, а днём подует ветер северного направления, 3-8 м/с. Согласно прогнозам, особенно тёплая ночь будет на взморье, где термометры покажут 14-16ºC. В остальной части страны температура воздуха составит 8-13, днём - 20-25ºC.

В понедельник, 3 сентября, День знаний, погода будет хорошей. Пройдёт кратковременный дождь, большая вероятность, что к вечеру оросит восточные районы страны, могут быть грозы. Ветер северный, ночью 2-7 м/с, днём - 4-9 м/с. Ночь будет тёплой и спокойной, ожидается 9-14ºC. Днём воздух прогреется до 20-25ºC.

Во вторник ночью местами, а днём много где пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер непостоянного направления, 4-9 м/с. Температура ночью 10-15ºC, днём - 20-24ºC.