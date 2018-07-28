В субботу днем переменная облачность.Во многих районах пройдут небольшие дожди, местами сильные. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов тепла.

Особенно жарко будет в Мажейкяй, где воздух прогреется до 32ºC. Очень жарко будет и в Паневежисе - 31ºC. В Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй днем будет до 30ºC. Такая же температура ожидается в Тельшяй и Утене. На один градус меньше будет в Кедайняй и Мариямполе, в Алитусе – 28ºC.

В воскресенье ночью местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Днем во многих районах, особенно на западе пойдут дожди, на этот раз сильные, с грозами. Ночь будет спокойной, днем поднимется ветер, который во время грозы усилится до 15 м/с. С воскресенья станет еще жарче, ночью будет 17-22°C, днем 27–32°C.

В ближайшие дни погода не изменится, будет жарко, ожидаются дожди.