Синоптики предупреждают, что 28 июля в западных и северных районах Литвы, а 29–31 июля в большинстве районов ожидается знойная погода – воздух прогреется до 30–33ºC.

В субботу днем переменная облачность.Во многих районах пройдут небольшие дожди, местами сильные. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов тепла.

Особенно жарко будет в Мажейкяй, где воздух прогреется до 32ºC. Очень жарко будет и в Паневежисе - 31ºC. В Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй днем будет до 30ºC. Такая же температура ожидается в Тельшяй и Утене. На один градус меньше будет в Кедайняй и Мариямполе, в Алитусе – 28ºC.

В воскресенье ночью местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Днем во многих районах, особенно на западе пойдут дожди, на этот раз сильные, с грозами. Ночь будет спокойной, днем поднимется ветер, который во время грозы усилится до 15 м/с. С воскресенья станет еще жарче, ночью будет 17-22°C, днем 27–32°C.

В ближайшие дни погода не изменится, будет жарко, ожидаются дожди.

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