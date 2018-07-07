Погода на выходные: нужно приготовить и купальник, и зонт

На взморье и в Западной Жемайтии вероятность дождя небольшая, самая высокая температура ожидается в Клайпеде - 19-20 градусов. Чем дальше от моря, тем она будет выше - до 25 градусов.
На востоке Жемайтии и в Центральной Литве после обеда местами пройдет небольшой дождь, в Шяуляй ожидается 23-25, в Каунасе 24-26 градусов.
Днем небольшой дождь пройдет в и некоторых восточных районах. Температура в Вильнюсе поднимется до 24, в Дзукии до 27 градусов. Ожидается северо-западный ветер средней силы.
Ночь на воскресенье будет ясной. Ветер спадет, температура упадет до 10-15 градусов, наиболее прохладно будет в Жемайтии.
Днем вновь на небе соберутся облака. В обед пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Температура поднимется до 20-25 градусов. Наиболее прохладно - 24-25 градусов, будет в Сувалькии и Дзукии. В Жемайтии будет на несколько градусов прохладнее.
На взморье будет солнечно, термометры зафиксируют около 20 градусов. Ветер - северо-западный.
Начало следующей недели должно быть теплым, местами с небольшим дождем.
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