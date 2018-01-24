Погода: на смену зимнему морозу придет потепление и слякоть

В среду - смешанные осадки, на дорогах будет скользко. Утром волна осадков пройдет по западным районам страны. Мороз уже спадет, усилится южный ветер. В Вильнюсе днем столбики термометров упадут до -5 градусов, однако температура постепенно будет подниматься, ожидается снег. В Каунасе днем выпадет снег, температура опустится до -3 градусов, к вечеру - около нуля. В Шяуляй днем от -3 до 0, снег, смешанные осадки, слякоть. На взморье ожидается сильный ветер, снег сменит слякоть, дождь, температура до 4 градусов.

В четверг ветер не успокоится, местами пройдет дождь, преимущественно теплая погода. На дорогах - наледь. В Вильнюсе и Каунасе облачно, кратковременный дождь, 1-3 градуса. В Шяуляй температура будет колебаться около 3 градусов, облако прольется легким дождем.

В пятницу в большинстве районов ожидаются смешанные осадки. Восточный ветер будет понемногу ослабевать. В Вильнюсе и Каунасе облачно, местами дождь. В Вильнюсе будет около нуля, в Каунасе около 2 градусов. В Шяуляй будет пасмурно, термометры зафиксируют 1-2 градуса. На взморье также ожидается легкий дождь, около 3 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, на выходных вновь придут осадки. В воскресенье температура поднимется, усилится и ветер.