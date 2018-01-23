Значительных осадков во вторник не ожидается, будет преобладать переменная облачность. В Вильнюсе в течение дня ожидается 10 градусов ниже ноля. В Каунасе прогнозируется переменная облачность, будет 8 градусов мороза.

В Шяуляй без осадков. Днем ожидается 6 градусов мороза. На Балтийском побережье температура будет колебаться в пределах 6 - 5 градусов мороза. Будет дуть сильный ветер.

В среду ожидаются перемены. Усилится южный, юго-западный ветер, поэтому ощущаемая температура будет ниже, чем отображаемая на термометрах. Будет облачно, ожидаются осадки. На взморье прогнозируется плюсовая температура, ожидаются мокрый снег, дождь. Многие дороги будут скользкими.

В Вильнюсе будет ясно, столбики термометров опустятся до -12 градусов. Днем термометры зафиксируют 3 градуса мороза. В Каунасе ночью будет около -10 градусов. Днем ожидаются осадки, температура будет колебаться в пределах 3 мороза - 1 градуса тепла.

В Шяуляй ночью ожидается пасмурная погода, будет около 9 градусов мороза. Днем ожидается снег, термометры зафиксируют -2-0 градусов по Цельсию. На взморье ожидаются осадки. Ночью температура упадет до 3 градусов мороза. Днем температура будет расти до 4 градусов тепла.

В четверг во многих районах температура уже будет положительной. Будет дуть несильный юго-западный ветер, местами пройдет дождь.

В Вильнюсе и Каунасе температура будет колебаться в районе 1-3 градусов тепла, будет преобладать переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Шяуляй будет облачно, ожидается около 3 градусов тепла. На взморье будет дождливо, будет около 5 градусов тепла.

По данным Gismeteo.lt, в пятницу будет несколько прохладнее, ожидается гололедица. Будет дуть несильный южный, юго-восточный ветер. Ожидаются осадки — снег и дождь. В Вильнюсе пройдет снег, будет около ноля. В Каунасе ожидается снег с дождем, будет около 1 градуса тепла.

В Шяуляй ожидаются осадки, будет около 1 градуса тепла. На взморье термометры будут фиксировать 2-3 градуса тепла, будет идти дождь.