Погода: на смену весеннему теплу придет похолодание

В пятницу усилится неприятный западный ветер, во многих районах пройдут дожди, станет прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе более обильные осадки ожидаются в первой половине дня. После обеда ожидаются прояснения. Будет 6–9 градусов. В Шяуляй ожидается дождь. Температура будет колебаться в пределах 4–7 градусов. На взморье ночью и утром будет пасмурно, дождь. Днем ожидаются прояснения, усилится ветер. Температура будет колебаться в пределах 4–5 градусов.
В субботу погода будет более приятной. Ночью будет около 0, возможен гололед. Днем будет солнечно. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине ночи будет всего 2 градуса тепла, а утром может быть –1 градус. Днем солнце прогреет воздух до 11 градусов. В Шяуляй на заре будет около 0, небо будет ясным. Днем температура поднимется до 10 градусов. На взморье, ночью и утром, температура будет колебаться в пределах 1–3 градусов. Днем воздух прогреется до 9 градусов.
В воскресенье будет еще теплее, но усилится ветер. Осадков не ожидается. В Вильнюсе и Каунасе небо будет ясным. Ночью будет 3, днем 16–17 градусов. В Шяуляй небо заволокут облака, будет около 3 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15 градусов, будет солнечно. На взморье будет приятный, но ветреный день. Ночью ожидается 4, днем 12 градусов тепла.
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