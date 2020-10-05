В понедельник на востоке страны будет облачно, местами даже пройдут небольшие дожди. Днем температура немного опустится, до 18 градусов. В Центральной и Западной Литве будет солнечно. Воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Во второй половине дня усилится юго-восточный ветер. Вечером в южные районы он принесет дождевые облака, ожидается гроза.
В ночь на вторник пройдут небольшие дожди. Ветер сменится на юго-западный и усилится до 16 м/с. Ночью будет 12–16 градусов тепла. Днем облака станут реже, дождь пройдет лишь местами. Воздух прогреется до 16-19 градусов.
В среду будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью 8-13, днем 16–20 градусов тепла.
Перемены начнутся с четверга. Во многих районах пойдут дожди, местами очень сильные. Усилится западный ветер. Ночью будет 8-13, днем всего 13–16 градусов тепла.
В конце недели с запада придет сырая и прохладная погода.
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