В понедельник будет холодно, днем возможна небольшая облачность, будет дуть сильный юго-восточный ветер, из-за которого ощущаемая температура будет еще ниже. В Вильнюсе днем будет около 6, в Каунасе — около 5 градусов мороза. В Шяуляй столбики термометров опустятся до 7 градусов ниже ноля. На взморье будет дуть сильный ветер, будет около 4 градусов ниже ноля.

Во вторник температура будет расти, усилится южный ветер. Во второй половине дня в западных районах страны ожидается снег. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет около 10 градусов мороза. Днем ожидается 4 градуса ниже ноля.

В Шяуляй ночью будет около 9, днем — около 5 градусов мороза. На взморье ночью будет 5, днем 2 градуса мороза. После обеда здесь появятся облака, усилится ветер.

В среду мороз спадет, однако сильный ветер по-прежнему сохранится. Во всей Литве прогнозируется снег, местами ожидается вьюга. В Вильнюсе и Каунасе в ночное время суток будет около 7 градусов мороза, днем- около 4 ниже ноля.

В Шяуляй температура будет колебаться в пределах 6 градусов мороза. Будет идти снег. На взморье ожидаются сильный ветер и снегопад, будет около 2 градусов мороза.

В четверг столбики термометров поднимутся еще выше. Во многих районах пройдет снег, местами возможны прояснения. Будет дуть сильный южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе прогнозируется переменная облачность, пройдет снег. Ночью будет около 5 градусов мороза, днем - около ноля.

В Шяуляй будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Ночью термометры будут фиксировать 4 градусов мороза, днем — 1 градус ниже ноля. На взморье ожидается облачная погода, пройдут смешанные осадки. Будет около 1-2 градусов тепла.

По данным gismeteo.lt, в пятницу выглянет солнце, местами пройдет снег. Будет дуть сильный восточный, юго-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью ожидается переменная облачность, будет около 3 градусов мороза. Днем будет около ноля, после обеда будет облачно, пройдет снег.

В Шяуляй ночью будет 4 градуса мороза. Днем ожидается нулевая температура, после обеда ожидается снег. На взморье ночью будет идти снег, утром облака рассеются, будет около одного градуса мороза, ожидается гололедица. Днем будет около ноля, вечером снова пройдет снег.