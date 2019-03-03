Погода: на смену мокрому снегу придут дождь и туман

В воскресенье в Литве будет пасмурно, если где-то и будут прояснения, то ненадолго.
Осадки прогнозируют повсюду, особенно обильными они будут на взморье и в Жемайтии. На смену мокрому снегу придет дождь. Температура воздуха на востоке 1 градус тепла, в Клайпедском и Таурагском округах 4-5 градусов тепла.
Однако будет холодно из-за холодного юго-западного ветра - порывы составят 15-17 м/с.
В ночь на понедельник ветер успокоится. Осадки ожидаются только в Паневежском и Утенском округах, в основном будет идти дождь. Температура ночью 0-4 градуса тепла. Утром местами ожидается густой туман.
В понедельник днем над Литвой растянется новая зона облаков, на большей части территории страны пройдет дождь. Более интенсивные осадки прогнозируют на западе.
Будет дуть юго-западный, южный ветер. Днем температура поднимется до 4-8 градусов тепла. Теплее всего будет в Таурагском и Мариямпольском регионах.
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