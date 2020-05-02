Погода: на смену дождю с грозами придет переменная облачность

На взморье местами ожидается туман. Ночью будет 5–10 градусов. Днем облачно будет на востоке, там прогнозируют затяжные дожди, небо прояснится только после обеда.

На западе после обеда будут формироваться отдельные дождевые облака, местами дожди будут с грозами. Днем воздух прогреется до 14–19, на востоке 11–13 градусов.

В ночь на воскресенье местами, днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью местами возможен туман. Ночью будет 3–8, днем 14–19 градусов тепла, у моря всего 12 градусов.