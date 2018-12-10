После того как снизится интенсивность осадков, начнут формироваться туманы. Будет дуть западный или юго-западный ветер. Температура днем 2-6 градусов тепла, это будет самый теплый день на этой неделе.

Во вторник основная масса осадков уйдет, местами появятся небольшие прояснения. Ночью мокрый снег и дождь вероятны на востоке и северо-востоке страны. По мере снижения температуры на дорогах образуется гололед. В некоторых областях, вероятнее всего на юге страны, ожидаются туманы, будет скользко. Утром будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, холоднее всего будет в Жемайтии. Днем ожидаются небольшие смешанные осадки, в основном на севере и в виде снега. Ветер постоянно будет менять свое направление. На большей части территории Литвы после обеда будет 0 градусов, на взморье 1-3 градуса тепла.

В среду усилится северный ветер, переходящий в северо-восточный -на взморье порывы до 12 м/с. Он принесет холодную массу воздуха, однако из-за высокой облачности и осадков в середине недели этого не ощутим. Осадки в этот день ожидаются на всей территории страны – на востоке и на юге в виде снега и мокрого снега, на западе - в виде дождя. Ночью будет 0-3 градуса мороза, гололед. Днем прогнозируют около 0 градусов, во многих районах будет чуть выше нуля.

В четверг ожидаются осадки в виде снега. Особенно интенсивными осадки будут в Сувалькии и Дзукии, выпадет около 5-7 см снега. местами ожидается метель. Ночью будет 0-3 градуса мороза, днем 0-1 градус ниже нуля.

В пятницу количество снега уменьшится. Небольшой снег ночью выпадет лишь местами, а днем осадки возможны только на востоке и на небольшой полосе на взморье. Ветер успокоится. Ночью будет 0-4 градуса мороза, днем от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В выходные мороз усилится, в субботу без осадков, а в воскресенье ждет новая волна осадков.