Воздух прогреется немного больше, чем в последние дни: на взморье будет 18, а в восточной части страны и в столице 23 градуса тепла.
В среду погода почти не изменится. Ночью будет ясно, без особых осадков, только в сырых местах возможен туман. Ветер успокоится. Ночью будет прохладно, 7–12 градусов, только на косе около 14 градусов тепла. Днем будет солнечно, сухо и спокойно. Воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.
Зона высокого давления обусловит погоду и в четверг. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 8–13, на косе 16 градусов, днем будет 20–25 градусов.
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