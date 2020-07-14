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Погоду в Литве обусловит небольшой антициклон. Днем ожидается переменная облачность, больше солнца будет на востоке и на юге страны. На западе днем не только будет больше осадков, но и местами, например, в Шяуляйском и Тельшяйском округах, пройдут дожди.
Vasara Palangoje
Vasara Palangoje
© DELFI

Воздух прогреется немного больше, чем в последние дни: на взморье будет 18, а в восточной части страны и в столице 23 градуса тепла.

В среду погода почти не изменится. Ночью будет ясно, без особых осадков, только в сырых местах возможен туман. Ветер успокоится. Ночью будет прохладно, 7–12 градусов, только на косе около 14 градусов тепла. Днем будет солнечно, сухо и спокойно. Воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

Зона высокого давления обусловит погоду и в четверг. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 8–13, на косе 16 градусов, днем будет 20–25 градусов.

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