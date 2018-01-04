Погода на следующей неделе готовит сюрпризы: мороз и больше солнца

В четверг потревожит неприятный южный, юго-восточный ветер, во многих районах -кратковременные осадки. В Вильнюсе и Каунасе днем воздух прогреется до 4 градусов, местами дождь. В Шяуляй преимущественно небольшие осадки, 1-3 градуса. На взморье - сильный ветер и дождь, 3-5 градусов.

В пятницу особых перемен ждать не стоит. В Вильнюсе и Каунасе дождь, 1-3 градуса. В Шяуляй на протяжении всех суток будет моросить, 2-3 градуса. На взморье термометры зафиксируют 3-4 градуса, частый дождь.

В субботу будет уже слегка прохладнее, ожидается средней силы западный ветер. Местами пасмурная погода будет с прояснениями, небольшой дождь и легкий снег. В Вильнюсе и Каунасе - переменная облачность, небольшие осадки, около 1-3 градусов. В Шяуляй местами пройдут смешанные осадки, 0-2 градуса. На взморье 4-5 градусов, возможен небольшой дождь.

В воскресенье станет чуть холоднее, ветер - восточный. Местами нужно приготовиться к снегу, мокрый снегу, кое-где сквозь облака может проглядывать солнце. В Вильнюсе и Каунасе большую часть суток будет пасмурно, смешанные осадки, около 1 градуса, а вечером временами будет светлее, а воздух станет свежее. В Шяуляй ожидается преимущественно небольшая облачность, как ночью, так и днем сохранится минусовая температура -2-1 градуса. На взморье также похолодает, но станет светлее, от -1 до 1 градуса.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в начале следующей недели мороз должен крепчать. По ночам местами температура опустится до -7 градусов, днем столбики термометров также будут показывать минус.

Есть и хорошие новости, осадки уйдут, а солнце будет появляться чаще.