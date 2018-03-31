Погода: на следующей неделе — до 17 градусов тепла

В выходные в Литве ожидаются осадки: снег и дождь. Однако с середины следующей недели картина кардинально изменится — Литву накроет волна тепла.
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В выходные в юго-восточной и южной Литве воздух прогреется до 12 градусов тепла, на севере будет прохладнее.

В субботу ожидается теплая погода, будет выглядывать солнце, поэтому местами день будет по-весеннему приятным. Ночью будет –2, днем до 9–10 градусов.

Однако в воскресенье картина изменится – поднимется ветер, ожидаются осадки. Ночью будет 4, днем около 6 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник похолодает, ожидаются смешанные осадки, усилится ветер. Однако со среды в Литву придет волна тепла, температура начнет расти и к воскресенью достигнет 17 градусов тепла.

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