Погода: на следующей неделе — до 17 градусов тепла

В выходные в юго-восточной и южной Литве воздух прогреется до 12 градусов тепла, на севере будет прохладнее.

В субботу ожидается теплая погода, будет выглядывать солнце, поэтому местами день будет по-весеннему приятным. Ночью будет –2, днем до 9–10 градусов.

Однако в воскресенье картина изменится – поднимется ветер, ожидаются осадки. Ночью будет 4, днем около 6 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник похолодает, ожидаются смешанные осадки, усилится ветер. Однако со среды в Литву придет волна тепла, температура начнет расти и к воскресенью достигнет 17 градусов тепла.