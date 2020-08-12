Погода: на северо-востоке будет прохладнее, на юго-востоке теплее

На северо-востоке будет прохладнее, там ожидается более высокая облачность и прохлада, воздух прогреется всего до 20-22 градусов. На юго-востоке будет 23-24, местами до 25 градусов.
Ночь на четверг будет без осадков. Облака распространятся на разные районы. Ночью будет 9-13, на юго-востоке 8 градусов. На Куршской косе будет теплее - до 16 градусов.
В четверг днем придет высокая облачность, больше всего облаков будет на северо-востоке. Там местами пройдут небольшие дожди. Днем будет 21-23 градус. На юго-западе слой облаков будет тоньше, там местами воздух прогреется до 24-26 градусов.
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