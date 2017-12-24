В Сочельник и на Рождество в этом году погода обещает быть дождливой и теплой, утверждает синоптик Маргарита Кирляускайте.
© DELFI / Karolina Pansevič

Несмотря на то, что ветер должен успокоиться, в воскресенье еще возможны отдельные порывы до 18 метров в секунду. Дождь будет понемногу оставлять территорию Литвы, однако в районы на юго-западе страны снова придут осадки.

Днем в большинстве районов страны воздух прогреется до 5 градусов. Правда, на северо-востоке столбик термометра к вечеру покажет около нуля градусов, в связи вероятно образование наледи.

Понедельник, первый день Рождества, ожидается дождливый. Уже ночью с воскресения на понедельник во многих будут осадки - дождь и мокрый снег.

По сравнению с ночью, днем их интенсивность несколько спадет. Начнет усиливаться и ветер, несмотря на то, что в большинстве районов Литвы он слабый. На большей части территории Литвы установится температура близкая к нулю, а в юго-западных районах потеплеет до 5 градусов.

Во вторник, на второй день Рождества, ожидается 3-8 градусов. При этом чувство тепла охладит сильный ветер до 18 м/c.

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