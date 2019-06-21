Уже в первой половине дня появятся отдельные дождевые кучевые облака, которые в середине дня и после обеда в большинстве районов принесут кратковременные дожди с грозами. Местами дожди будут обильными, кое-где пройдет град, а также поднимется шквал 15-20 метров в секунду.

Тёплый, не очень сильный юго-западный ветер, изменив направление на северо-западное, станет более прохладным и мощным. Температура перед дождём поднимется до 25-30 градусов, на взморье ожидается 22-24 градуса тепла.

В субботу ночью небо в большинстве районов укроют плотные облака, прояснится лишь в западных районах. На юго-востоке страны местами пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Подует западный, северо-западный ветер средней силы. Облачной ночью температура снизится до 13-18 градусов.

В субботу днём облачность уменьшится почти во всей стране, более плотные облака останутся лишь в юго-восточных регионах страны. Вероятность дождя минимальна. Ветер подует с запада, северо-запада, средней силы. Днём будет гораздо прохладнее, чем в пятницу, воздух прогреется лишь до 21-26 градусов, на взморье ожидается около 20 градусов тепла.

В воскресенье ночью установится ясная погода с малой облачностью. Более плотные облака ожидаются лишь в юго-восточных районах страны, но вероятность дождя останется небольшой. Подует слабый северо-западный, северный, местами и северо-восточный ветер. Температура утром снизится до 9-14 градусов, лишь на юго-востоке страны ожидается 15 градусов тепла. В воскресенье днем в большинстве районов установится малооблачная погода, дождей не будет, больше облаков снова появится на юго-востоке страны, но и здесь вероятность дождя останется небольшой. Ветер северного направления днём будет не постоянным. Температура после обеда поднимется до 20-25 градусов.

Большая вероятность, что накануне дня Ивана Купалы небо будет ясным, а небольшая облачность может быть лишь в Алитусском, Вильнюсском и Утенском уездах, дождя не предвидится. Слабые дожди возможны на юго-восточной окраине страны, у границы с Беларусью.

Поскольку в нашу страну придут более прохладные воздушные массы, вечером тепло не будет, температура в большинстве районов будет ниже 20 градусов, к счастью, ветер северного направления будет слабым. В ночь на Иванов день установится ясная погода, тонкие облака возможны лишь на юго-востоке и западе страны. Вероятность дождя очень небольшая. Подует слабый ветер северного направления. Ночь будет свежей, утром похолодает до 9-14 градусов.

В понедельник, на Иванов день, облачность будет низкой, дождей не ожидается. Хоть ветер Северного направления днем будет порывистым, воздух прогреется быстрее: после обеда термометры покажут 22-27 градусов тепла.

Во вторник ночью облачность останется низкой, а днём появятся более плотные облака, Однако на протяжении суток осадков не ожидается. Ветер, как, как и ранее, подует с севера. Ночью похолодает до 10-15 градусов, днем снова потеплеет до 22-27 градусов.