Погода: на пороге осень, грядут перемены

В четверг погоду в Литве обусловит крайняя часть мощного атлантического циклона. Над Литвой пройдет малоактивный атмосферный фронт.
Ruduo Lietuvoje
© DELFI / Andrius Ufartas

Днем ожидается переменная облачность. На западе пройдет небольшой дождь. На востоке и на юге еще будет по-летнему тепло: 20–23, на юго-востоке до 24 градусов.

На взморье и на западе страны будет прохладнее – 17–19, в лучшем случае 20 градусов тепла. В Вильнюсе без осадков, температура около 23 градусов.

В ночь на пятницу погода практически не изменится. Ожидается переменная облачность. На западе пройдут небольшие дожди. Ночью будет 10–15, на взморье 17 градусов тепла.

В пятницу днем южным краем Литву захватит холодный атмосферный фронт, наступит осенняя прохлада. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Более обильные осадки прогнозируют на северо-западе страны. Местами возможны грозы. Температура на северо-западе 16–18, а на юге до 19–21 laipsnio.

В ночь на субботу местами, а днем во многих районах пройдут дожди. Ночью 7–12, на взморье 13–15 градусов тепла, днем 15–19 градусов тепла.

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