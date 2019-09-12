Погода: на пороге осень, грядут перемены

Днем ожидается переменная облачность. На западе пройдет небольшой дождь. На востоке и на юге еще будет по-летнему тепло: 20–23, на юго-востоке до 24 градусов.
На взморье и на западе страны будет прохладнее – 17–19, в лучшем случае 20 градусов тепла. В Вильнюсе без осадков, температура около 23 градусов.
В ночь на пятницу погода практически не изменится. Ожидается переменная облачность. На западе пройдут небольшие дожди. Ночью будет 10–15, на взморье 17 градусов тепла.
В пятницу днем южным краем Литву захватит холодный атмосферный фронт, наступит осенняя прохлада. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Более обильные осадки прогнозируют на северо-западе страны. Местами возможны грозы. Температура на северо-западе 16–18, а на юге до 19–21 laipsnio.
В ночь на субботу местами, а днем во многих районах пройдут дожди. Ночью 7–12, на взморье 13–15 градусов тепла, днем 15–19 градусов тепла.
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