Погода на Пасху: ждет неутешительный прогноз

По данным представителя Литовской гидрометеорологической службы Виды Ралене, в некоторых районах в выходные температура воздуха поднимется до 10 градусов.

Правда после выходных погода снова испортится. По словам синоптика, она не удивится, если на Пасху сильно похолодает или снова выпадет снег.

"Мы очень радуемся погодой в выходные – потеплеет. В четверг в Вильнюсе шел снег, зима вновь напоминает о себе, пугает, но в выходные будет теплее", – сказала DELFI Ралене.

По ее словам, в ночь на пятницу будет пасмурно, возможны небольшие прояснения, будет 3–4 градуса мороза.

Уже в пятницу потеплеет, может быть до 3-7 градусов тепла.

"В субботу ночью еще будет холодно, ночь будет ясной. Температура составит от -4 до -9 градусов. Однако днем солнце согреет воздух до 4–8 градусов выше нуля", – сказала она.

Еще теплее будет в воскресенье.

"В ночь на воскресенье будет теплее, чем предыдущей ночью, однако все равно будет ниже нуля, а в воскресенье днем будет уже 4–9 градусов тепла", – сказала Ралене.

На вопрос, будут ли такие районы, где воздух прогреется до 10 и больше градусов, она заметила, что это вполне вероятно.

"Сказать, где именно так будет, пока сложно, все зависит от условий. Всюду будет тепло и приятно", – сказала синоптик.

Правда, уже в ночь на понедельник похолодает, температура опустится до 1–3 градусов мороза.

"Днем ожидается западный ветер, он принесет дождевые облака. В понедельник станет прохладнее. А дальше теплые и солнечные выходные останутся лишь приятным воспоминанием. Снова попытается вернуться зима", – признала Ралене.

По ее словам, в этом году весна в Литве поздняя.

"Обычно с 28 марта на всей территории среднесуточная температура уже бывает выше нуля, но в этом году такого не будет. Температура намного ниже средней многолетней. В выходные будет небного теплее, но потом снова похолодает", – заметила она

На вопрос, возможно ли, что в этом году на Пасху будет снег, Ралене сказала, что до пасхи еще далеко, но в середине следующей недели снег и холод еще будут обычными явлениями.

"После середины недели осадков уже будет меньше, но будет холодно. То, что выпадет, растаять не успеет", – сказала она о погоде на Пасху.

DELFI напоминает, что снег в прошлом году также был на части территории Литвы. В этом году католическая Пасха приходится на 1 апреля.

"К сожалению, в праздничные выходные особого тепла не будет, порадуемся ему только в ближайшие выходные", – заметила Ралене.