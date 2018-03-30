Погода: на Пасху ожидаются осадки

В ночь на пятницу во многих районах ожидается снег, гололед. Днем дождь, местами мокрый снег. В Вильнюсе и Каунасе ночью снег, –1 градус. Днем дождь, воздух прогреется до 8 градусов. В Шяуляй ночью также ожидается снег, температура снизится до –2 градусов. Днем будет 6 градусов тепла, дождь, однако возможны и прояснения. На взморье ожидаются смешанные осадки, будет около 0–1 градуса. Днем дождь, будет 4 градуса тепла.

В субботу местами температура поднимется еще выше, осадков почти не ожидается Ночью прогнозируют мороз, гололед. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. Ночью будет –2, днем до 9–10 градусов. В Шяуляй ночью снег, будет около 0, днем всего 4 градуса тепла. На взморье будет облачно, без особых осадков. Ночью 1, днем 5 градусов тепла.

В воскресенье на Пасху снова пойдет дождь, усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе ожидается дождливая погода. Ночью будет 4, днем около 6 градусов тепла. В Шяуляй ночью до –1 градуса. Днем дождь, воздух прогреется до 3 градусов. На взморье сильный дождь и ветер. Ночью 2, днем 5 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник похолодает, ожидаются смешанные осадки, усилится ветер. Во вторник вероятность осадков невелика, ожидаются прояснения, ночью ожидается мороз.