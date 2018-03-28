В среду без особых перемен. Ветер успокоится, поэтому будет немного теплее. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня станет ясно, температура опустится до –7 градусов. Днем в небе появятся облака, воздух прогреется до 3 градусов тепла. В Шяуляй ночью и утром небо будет ясным, будет –7 градусов. Днем переменная облачность, будет 1 градус тепла. На взморье погода будет ясной. Ночью –5, днем 2 градуса тепла.

В четверг в первой половине дня погода будет ясной, после обеда увеличится облачность, ожидаются осадки, сначала осадки появятся на юге страны. Усилится восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе утром ясно, температура –5 градусов. Днем до 3 градусов тепла, станет пасмурно, ожидаются осадки. В Шяуляй облачность увеличится только вечером. Ночь будет звездной, температура снизится до –7 градусов. Днем солнце прогреет воздух до 4 градусов. На взморье будет ветрено. В первой половине дня –4, днем 4 градуса выше нуля.

В пятницу ночью сформируется гололед, будет дуть порывистый восточный ветер. Будет пасмурно, ожидаются осадки: снег, мокрый снег. В Вильнюсе и Каунасе ночью снег, –4 градуса. Днем ожидаются смешанные осадки, будет 2 градуса тепла. В Шяуляй будет облачно. Ночью небольшой снег, температура –4 градуса. Днем 1–2 градуса тепла. На взморье ночью небольшой снег, –2 градуса. Днем воздух прогреется до 2 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, выходные будут контрастными. В субботу усилится восточный ветер, небо прояснится, вероятность осадков невелика. Ночью мороз, днем потеплеет – температура на несколько градусов будет выше, чем в пятницу. Кое-где воздух прогреется до 7 градусов. По нынешним данным, в воскресенье погода испортится: ожидаются обильные осадки, порывистый ветер. Ночью потеплеет, однако днем будет не теплее, чем накануне.