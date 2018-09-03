В понедельник днем будет облачно с прояснениями, на востоке облачность будет выше, чем в Жемайтии. Вечером в некоторых районах пройдут небольшие дожди, а поскольку облака приближаются с востока, дожди вероятнее всего пройдут в Вильнюсском и Утенском округах. В Шяуляй, Паневежисе и Утене будет около 22 градусов, в Таураге, Мариямполе, Каунасе и Вильнюсе 23-24 градуса, в Алитусе, Друскининкай и Варене – около 25. На взморье и в Тельшяй будет всего 20-21 градус.

Во вторник ночью полоса облаков растянется через все восточные районы. На востоке будут идти интенсивные дожди, местами сильные ливни с грозами. Утром облака рассеются и снова появятся только днем, когда воздух прогреется до максимума. Днем кратковременные дожди с грозами пройдут по всей Литве, в некоторых районах во время дождя усилится ветер до 12-14 м/с. Ночь будет теплой - 11-16 градусов. Днем, несмотря на то, что солнце будет редким гостем, воздух прогреется до 19-24 градусов.

В среду повторится сценарий, который наблюдался во вторник, только ночью дожди пройдут почти по всей Литве. К утру дожди прекратятся, а во второй половине дня снова будут формироваться ливневые и грозовые облака. Ночью будет 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

В четверг осадков будет меньше, дожди возможны на юге и юго-западе, а на северо-востоке не только будет суше, но и теплее, чем накануне. Ночью будет 12-16 градусов. Днем температура составит 21-23 градуса, в Шяуляй, Паневежисе и Утене - 24-25, а местами до 26 градусов.

В пятницу дожди пройдут лишь местами, вероятнее всего, осадки пройдут на юго-западе страны. Температура будет высокая – 20-25 градусов.