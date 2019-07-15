В Вильнюсе в понедельник будет солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 22–24 градусов. Похожей температура будет в Каунасе и Паневежисе. В Шяуляй будет 23 градуса, возможен небольшой дождь. В Клайпеде до 19 градусов.

Во вторник погода снова испортится, поскольку в Западную Литву придет активный циклон. Ночью небольшие дожди пройдут лишь на западе. Ночью на востоке будет 9–11, на взморье 12–14 градусов тепла.

Днем дождь будет идти на большей части территории Литвы. Местами дожди будут сильными. Кое-где возможны грозы. Температура днем на западе 16–19, а на востоке 20-22 градуса.

В среду будет облачно с прояснениями, время от времени возможны дожди. Дожди пройдут по всей Литве, но на востоке будут обильнее. Днем местами возможны грозы. Температура ночью 9–14, днем 17–22 градуса тепла.

В четверг ночью на востоке пройдут небольшие дожди, днем осадки охватят всю страну. В основном дожди будут небольшими, только на востоке прогнозируют обильные осадки. Ночью будет 10–15, днем 18–23 градуса тепла.

В пятницу циклон удалится, осадки прогнозируют только на востоке страны, на западе чаще будет светить солнце. Температура ночью 10–15, днем 20–24 градуса.

В субботу будет солнечно и тепло, вероятность дождя невелика. В воскресенье сохранится теплая погода, однако на юго-запад уже вернутся дожди.