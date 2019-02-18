Погода на неделю: готовьтесь к переменам

Во вторник ночью будет сухо и спокойно. Будет дуть южный ветер. Местами ожидается небольшой туман. Температура от 2 градусов мороза на востоке до 3 градусов тепла на взморье. На востоке прогнозируют гололед. Днем на западе увеличится облачность. На взморье и в Жемайтии до вечера уже пройдет дождь. Усилится юго-восточный ветер. Температура поднимется до 4-9 градусов тепла. Местами возможны температурные рекорды этого дня.

В среду увеличится облачность, во многих районах пойдет дождь, днем на востоке возможен мокрый снег. Днем на западе осадков уже будем меньше, чем ночью, а из-за облаков будет выглядывать солнце. Ветер местами усилится до порывистого. Температура ночью снизится до 0-5 градусов тепла, днем будет 2–6 градусов выше нуля.

В четверг придет волна холодного воздуха. Ночью будет облачно с прояснениями, температура опустится до 1-6 градусов тепла. Дороги и тротуары покроет корочка льда. Днем на западе и на юге выпадет небольшой снег. Температура днем будет около 0, будет скользко.

В пятницу ночью во многих районах пройдет снег. По-прежнему ожидается гололед и холодный ветер. Утром температура опустится до 3-8 градусов мороза. Днем также будет чуть ниже 0, однако осадков уже не прогнозируют. Ветер успокоится.

В субботу ночь будет ясной и холодной, местами температура опустится до 10 градусов ниже нуля. Днем придут облака, пойдет снег, температура составит 0-4 градуса мороза.

В воскресенье ожидается тепло, будет выше нуля, у моря возможен дождь.