В понедельник днем в Литве ожидается переменная облачность. В большей части южных и восточных районов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура 23-28 градусов.
© DELFI / Tomas Vinickas

Во вторник ночью местами, днем во многих районах ожидаются дожди, кое-где с грозами. Утром возможен туман. Температура ночью 14–19, днем будет душно, температура 24–29 градусов.

В среду погода мало изменится. Как в среду, так и в четверг ночью местами, днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночи будут теплыми, 15–20 градусов, днем будет 24–29 градусов тепла.

В пятницу и в выходные ночи могут быть еще на 1-2 градуса теплее, будет душно, местами пройдут кратковременные дожди. Днем, особенно после обеда и вечером, во многих районах прогнозируют дожди с грозами, температура 27–30 градусов.

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