Первые дни июля также были довольно прохладными, во многих районах шли дожди. Однако на этой неделе понемногу теплеет. Во второй ее половине температура поднимется до 25 градусов тепла, осадков будет все меньше. В воскресенье местами возможны осадки, будет немного прохладнее.
Согласно нынешним данным, в июле будет тепло, что порадует отдыхающих. К продолжительной жаре многие, вероятно, уже привыкли. Будут и дни, когда температура будет опускаться до 20 градусов, но их быстро сменят жаркие и сухие периоды.
Будут ли осадки? В июле дожди, вероятно будут нечастыми. Обычно для этого месяца характерны дожди с грозами, но в Литве довольно долго наблюдается недостаток осадков. По нынешней модели, похоже, осадков в июле будет немного.
Согласно прогнозам, на юге Литвы будут отличные условия для гроз, поэтому они возможны, значит, надеяться на то, что весь месяц погода будет великолепной, не стоит. По нынешним данным, на следующей неделе возможны кратковременные дожди, но потом летняя жара и солнце возьмут верх.
Итак, июль, вероятно, будет солнечным и теплым. Для отдыхающих это хорошая новость, но вот для овощеводов и фермеров - не очень.
Прогноз погоды на месяц составлен по данным gismeteo.lt.
Погода на июль: рады новостям будут не все (1)
С конца апреля в Литве стояла жаркая погода, только в...
Трагическая развязка: оставленная художником собака не выжила (4)
Оставленная эмигрировавшим из Литвы художником...
ГИБАЭ: БелАЭС не должна работать, если не будут реализованы рекомендации ЕК (11)
Литва придерживается позиции о том, что реакторы...
Сквернялис об отпуске: это не был упрек (4)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , комментируя...
TOP новостей
Жилые дома планируют строить на сильно загрязненной территории (1)
Еще в прошлом году компания Eika сообщила о том, что в...
Борьба за работников в Литве вышла на новый уровень (29)
Литовские компании, сталкивающиеся с нехваткой...
Гримасы эмиграции: белорусы спасают популярное в Литве развлечение (25)
Начался летний сезон и по участку реки Нерис (Вилия) от...
В пятницу в Вильнюсе и Каунасе проезд на общественном транспорте будет бесплатным (2)
6 июля (в День коронации Миндаугаса) вильнюсцы, каунасцы...
Погодные условия неблагоприятны, картофель подорожает (2)
Засуха нанесла удар по растениеводам, животноводам и...