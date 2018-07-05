Первые дни июля также были довольно прохладными, во многих районах шли дожди. Однако на этой неделе понемногу теплеет. Во второй ее половине температура поднимется до 25 градусов тепла, осадков будет все меньше. В воскресенье местами возможны осадки, будет немного прохладнее.

Согласно нынешним данным, в июле будет тепло, что порадует отдыхающих. К продолжительной жаре многие, вероятно, уже привыкли. Будут и дни, когда температура будет опускаться до 20 градусов, но их быстро сменят жаркие и сухие периоды.

Будут ли осадки? В июле дожди, вероятно будут нечастыми. Обычно для этого месяца характерны дожди с грозами, но в Литве довольно долго наблюдается недостаток осадков. По нынешней модели, похоже, осадков в июле будет немного.

Согласно прогнозам, на юге Литвы будут отличные условия для гроз, поэтому они возможны, значит, надеяться на то, что весь месяц погода будет великолепной, не стоит. По нынешним данным, на следующей неделе возможны кратковременные дожди, но потом летняя жара и солнце возьмут верх.

Итак, июль, вероятно, будет солнечным и теплым. Для отдыхающих это хорошая новость, но вот для овощеводов и фермеров - не очень.

Прогноз погоды на месяц составлен по данным gismeteo.lt.