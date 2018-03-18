Погода: морозы пока не отступают

В Вильнюсе и Каунасе ночью будет –9 градусов. Днем в Вильнюсе воздух прогреется до 1, в Каунасе до 2 градусов тепла.

В Шяуляй ночью до –9 градусов. Днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. На взморье ночью будет –7, днем около 0.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, ближайшей ночью мороз будет слабее, днем ожидается чуть выше нуля.

После солнечного понедельника придет волна осадков, усилится западный ветер.