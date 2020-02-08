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Сегодня на северо-востоке Литвы погоду еще обусловит зона низкого давления, поэтому днем там будет пасмурно. Во многих районах ожидаются небольшие осадки: утром снег, потом мокрый снег, местами небольшой дождь. Утром местами возможен гололед, днем небольшой дождь. Будет дуть южный, юго-западный ветер средней силы. Температура составит 0–3 градуса тепла.

На юго-западе страны будет светлее, вероятность осадков там невелика. В начале дня будет дуть слабый западный ветер, потом ветер поменяет направление на юго-западный и южный, станет теплее. Температура на западе будет 2–4 градуса тепла, на взморье около 5 градусов.

В воскресенье ночью погоду обусловит зона высокого давления. Особых осадков не ожидается, но в сырых местах прогнозируют гололед, небольшой дождь. Температура снизится до 1–5 градусов мороза, на взморье будет 0–2 градуса тепла.

В воскресенье днем к Литве приблизится атлантический циклон. Особых осадков еще не ожидается, но усилится западный и юго-западный ветер, с полудня на взморье он составит 15–17 м/с. Днем будет 2–6 градусов тепла.

В понедельник придет циклон. Во многих районах ожидаются осадки, усилится южный, юго-западный ветер и ночью и днем температура уже будет выше.

ru.DELFI.lt
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