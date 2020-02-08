На юго-западе страны будет светлее, вероятность осадков там невелика. В начале дня будет дуть слабый западный ветер, потом ветер поменяет направление на юго-западный и южный, станет теплее. Температура на западе будет 2–4 градуса тепла, на взморье около 5 градусов.
В воскресенье ночью погоду обусловит зона высокого давления. Особых осадков не ожидается, но в сырых местах прогнозируют гололед, небольшой дождь. Температура снизится до 1–5 градусов мороза, на взморье будет 0–2 градуса тепла.
В воскресенье днем к Литве приблизится атлантический циклон. Особых осадков еще не ожидается, но усилится западный и юго-западный ветер, с полудня на взморье он составит 15–17 м/с. Днем будет 2–6 градусов тепла.
В понедельник придет циклон. Во многих районах ожидаются осадки, усилится южный, юго-западный ветер и ночью и днем температура уже будет выше.
TOP новостей
Киевский элитный магазин: холодильник с икрой, аквариум с устрицами и девушки в поиске богатых мужей (65)
В Киеве ( Украина ) состоятельные люди покупают продукты...
Правозащитник Павел Чиков: если и исключать Россию из Совета Европы, то вместе с Азербайджаном и Турцией
Единственный вектор, сложившийся в России в области...
В Вильнюсе составлен список автомобилей, которые увезут, если хозяева сами о них не позаботятся (5)
Вильнюсская мэрия составила список из 56 автомобилей,...
Председатель Комиссии по языку: звучат предложения узаконить в Литве второй государственный язык (263)
В литовском языке появляется все больше английских...