Будет дуть северо-западный ветер, силой 3-8 м/с. Днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Холоднее всего будет на севере страны. В Утене, Паневежисе, Шяуляй будет 1-3 градуса мороза, в Вильнюсе и Каунасе 0-2 градуса мороза. В Клайпеде будет 0-2 градуса тепла.

В понедельник ночью во многих районах ожидается небольшой снег. Будет дуть несильный северный/северо-западный ветер. Температура понизится. Ночью 4-9, на востоке до 10-12 градусов мороза. Холоднее всего будет под Паневежисом. Там будет 9-11 градусов мороза. В Шяуляй, в Каунасе, в Вильнюсе до 7-9, в Клайпеде 6-8 градусов мороза. В понедельник днем снова ожидаются небольшие осадки. Мороз снизится до 1-6 градусов.

На Рождество прогнозируют смешанные осадки. Температура будет выше нуля.