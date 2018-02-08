Погода: мороз не спешит уходить из Литвы

Ночь на четверг была самой холодной на этой неделе. Местами наблюдался мороз до –17–15 градусов. Теплее было на юге и востоке страны. Днем на восточных окраинах Литвы во многих местах пройдет снег, на северо-западе будет ясно. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью было –8, днем ожидается около 0, возможны небольшие осадки. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью –14, днем –5 градусов. На взморье ясно. Ночью до –11, днем до –3 градусов.

В пятницу ночью холоднее всего будет на северо-западе, до –10 градусов. Днем мороз ослабеет, местами будет чуть выше нуля, без осадков. В Вильнюсе небольшой снег, будет –5–3 градуса. В Каунасе ночью облачно, –3 градуса. Днем около 0. В Шяуляй ночью около –6, днем –3 градуса, без осадков. На взморье в первой половине дня небольшая облачность, температура ночью –10, днем –1 градус.

В воскресенье местами снег. Ожидается небольшой мороз. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, возможен небольшой снег. Температура будет колебаться в пределах –4–1 градуса. В Шяуляй без особых перемен, –5–3 градуса. На взморье переменная облачность. Ночью –5, днем –1 градус.

В воскресенье ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе будет –3–1 градус, снег. В Шяуляй небольшой снег, –6–3 градуса. На взморье ночью –3 градуса. Днем –1.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, мягкая зимняя погода сохранится и на следующей неделе.