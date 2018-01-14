Погода: мороз не отступит

В воскресенье будет светло, однако температура воздуха упадет еще ниже. Сохранится юго-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Ночью в Вильнюс – 10, днем –5 градусов. В Каунасе ночью –8, днем –4 градуса. В Шяуляй весь день будет ясно. Ночью ждет –10, днем –5 градусов. На взморье ночью –7, днем до –3 градусов.

В начале недели перемен также не ожидается. В понедельник ночью в Вильнюсе –11, днем –5 градусов. В Каунасе ночью –10, днем –5 градусов. Похожей погода будет и в Шяуляй. Ночью –11, днем –6 градусов, небо будет ясным. На взморье будет немного теплее: ночью –7, днем –5 градусов.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.