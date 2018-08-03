Погода: местами ожидается гроза и шквальный ветер

В пятницу днем переменная облачность, местами, в основном на Востоке страны, кратковременные дожди, кое-где сильные, гроза. В некоторых районах перед дождем усилится ветер. Температура 28–32°C, на взморье 25–27°C.

4 августа местами пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Температура 15–20°C, днем 24–29°C.

5 августа местами пройдут небольшие дожди. Кое-где с грозами. Температура ночью 14–19°C, днем 23–28°C.

6 августа днем местами ожидаются небольшие дожди. Температура ночью 13–18°C, днем 22–25°C.

7 августа кое-где прогнозируют кратковременные дожди. Температура ночью 12–17°C, днем 22–26°C.