Погода: местами ожидается гроза и шквальный ветер

В Литве понемногу будет холодать, но перед тем, как температура снизится, по некоторым районам Литвы пройдет гроза с сильным ветром, сообщают синоптики.
© DELFI / Vytautas Benokraitis

В пятницу днем переменная облачность, местами, в основном на Востоке страны, кратковременные дожди, кое-где сильные, гроза. В некоторых районах перед дождем усилится ветер. Температура 28–32°C, на взморье 25–27°C.

4 августа местами пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Температура 15–20°C, днем 24–29°C.

5 августа местами пройдут небольшие дожди. Кое-где с грозами. Температура ночью 14–19°C, днем 23–28°C.

6 августа днем местами ожидаются небольшие дожди. Температура ночью 13–18°C, днем 22–25°C.

7 августа кое-где прогнозируют кратковременные дожди. Температура ночью 12–17°C, днем 22–26°C.

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