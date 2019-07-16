Холодный в влажный поток воздуха с северо-запада не дает утвердиться теплой погоде, характерной для середины лета. Тепло приходит лишь ненадолго.
Įkaitusį Vilnių nuplovė liūtis
© DELFI / Karolina Pansevič

Во вторник днем в Литву придут дожди. Волна дождей с грозами с запада довольно быстро будет перемещаться к востоку и после обеда охватит всю восточную часть страны. Местами будут идти сильные ливни. Кое-где ожидается град, поднимется сильный ветер.

В восточной части страны, до обеда будет дуть южный ветер, воздух еще успеет прогреться до 20-23 градусов, однако на западе страны уже в первой половине дня ветер будет северо-западным, температура всего 15-19 градусов.

В Вильнюсе погода изменится во второй половине дня - поднимется ветер, пойдет дождь. Днем будет 23 градуса.

Среда будет самым холодным и мрачным днем на этой неделе. Будут идти частые кратковременные дожди, местами пройдут грозы, из-за облаков ненадолго будет выглядывать солнце. Ночью будет 8-13 днем от 17 до 20 градусов.

В четверг местами будет идти небольшой дождь, однако воздух днем прогреется уже до 20-23 градусов.

Общество

Вильнюс купит 50 новых автобусов за 19 млн евро (1)

Вильнюс купит за 19,36 млн евро 50 новых автобусов с низким...

Вильнюсское отделение миграционной службы ищет 20 новых работников

Поскольку летом снова выросли очереди у Вильнюсского...

В литовских лесах пошли грибы: жительницы Рокишкиса нашли 187 боровиков (1)

Аурелия Пупялите-Губарене и Альвида Мацкей из...

Эксперимент: сколько длится молниеносная кража из квартиры (3)

Статистика литовской полиции показывает, что лето –...

В Юрбаркасе будет открыт мемориал Синагогальной площади

В пятницу в Юрбаркасе будет открыт мемориал...

TOP новостей

Литва объявит войну дизельным автомобилям (78)

Литва намерена последовать примеру других стран...

Науседа о написании польских фамилий: я не тот человек, который легко раздает обещания

Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего...

В Литве меняется порядок: не останется зеленых стрелок при красном сигнале светофора (26)

С 2020 года в Литве не останется зеленых стрелок,...

Паланга меняет свое лицо: сколько стоит комната, и какая зарплата у официантов (23)

Многие жители Литвы не представляют себе лето без...

Суд решил оставить Палецкиса под арестом (38)

Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на...