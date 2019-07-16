Во вторник днем в Литву придут дожди. Волна дождей с грозами с запада довольно быстро будет перемещаться к востоку и после обеда охватит всю восточную часть страны. Местами будут идти сильные ливни. Кое-где ожидается град, поднимется сильный ветер.
В восточной части страны, до обеда будет дуть южный ветер, воздух еще успеет прогреться до 20-23 градусов, однако на западе страны уже в первой половине дня ветер будет северо-западным, температура всего 15-19 градусов.
В Вильнюсе погода изменится во второй половине дня - поднимется ветер, пойдет дождь. Днем будет 23 градуса.
Среда будет самым холодным и мрачным днем на этой неделе. Будут идти частые кратковременные дожди, местами пройдут грозы, из-за облаков ненадолго будет выглядывать солнце. Ночью будет 8-13 днем от 17 до 20 градусов.
В четверг местами будет идти небольшой дождь, однако воздух днем прогреется уже до 20-23 градусов.
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