В выходные снова немного похолодает, усилится ветер, будет облачно, будет идти дождь, местами сильный.

В среду днем ожидается небольшая облачность. Днем небольшая облачность. Без дождя. Днем 19–23°C. Ночью 6–11°C, теплее будет только на взморье - 12-14°C.

В Вильнюсе в среду будет спокойно и свежо. Вероятность дождя очень невелика. Температура ночью 8–10°C, днем 20–22°C.

Несмотря на то, что температура будет немного ниже, в большинстве районов будет солнечно. В Алитусе воздух прогреется до 22ºC. В Кедайняй и Мариямполе - 21ºC. В Каунасе, Шяуляй, Паневежисе, Мажейкяй, Йонаве, Тельшяй - 20ºC. В Клайпеде и Утене 19ºC.

В четверг снова потеплеет. Будет солнечно и без дождя. Ночь будет прохладной - всего 5–10°C, только на косе 13–15°C. Днем воздух прогреется до 23–28°C.

В пятницу будет жарко и душно. Во многих районах пройдут ливневые дожди с грозами. Во время грозы усилится ветер, местами до 15–20 м/с. Ночью температура 12-17°C. Днем воздух прогреется до 24–29°C. На взморье 21–23°C.

Новая неделя особых перемен не принесет. Часто будут идти дожди, но будет тепло.