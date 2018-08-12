Погода: лето из Литвы еще не уходит

В воскресенье погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами.
Pavištyčio piliakalnio panorama
© DELFI / Justina Maciūnaitė

Днем усилится ветер. На западе страны его порывы будут достигать 15-20 м/с. Воздух прогреется до 18-23 градусов. В Шяуляй будет 18-20, в Каунасе и Паневежисе 19-21, в Вильнюсе, Алитусе и Клайпеде - 20-22 градуса тепла.

В понедельник также в некоторых районах ожидаются небольшие дожди. Ночью 11-16, на взморье 17-19 градусов тепла. Днем потеплеет. Температура будет 19-24, а в Сувалькии, Дзукии - до 25-27 градусов. В Шяуляй и Клайпеде будет до 20, в Паневежисе - 22, в Вильнюсе и Каунасе до 24-26, а в Алитусе - 25-27 градусов.

К середине недели прогнозируют потепление.

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