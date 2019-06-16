Погода: кратковременные дожди сменит новая волна тепла

Подует несильный восточный, юго-восточный ветер. Во время грозы порывы ветра кое-где усилятся до 15-18 метров в секунду. Температура не упадет ниже 13-18 градусов. Днём облаков станет больше во всех регионах. Кратковременные дожди с грозами распространятся почти по всей территории страны.
Будет дуть ветер средней силы переменного направления. Местами он усилится до 15-17 метров в секунду. Днём опять установится летнее тепло. Много где воздух прогреется до 23-27 градусов. В некоторых местностях в Сувалкии и Дзукии температура поднимется до 28 градусов тепла. А в северо-западной части страны местами будет держаться 20-22 градуса тепла.
В первый день новой недели волна влажности из Литвы не будет спешить уходить. Ночью почти везде, днем местами пройдут кратковременные дожди. Кое-где ночью прогремит гроза. Ветер ночью будет переменного направления, днём он усилится до до 7-12 метров в секунду и подует с запада, северо-запада. Минимальная температура ночью будет 13-18, максимальная днём – 21-26 градусов тепла.
В середине недели дождевые облака исчезнут, а температура начнет расти.
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