Погода: когда наступит похолодание

В ночь на понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем во многих районах ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Ночью будет 0-3, а днем до 4–9 градусов тепла.

Во вторник похолодает. Ночью во многих районах ожидаются осадки, дождь и мокрый снег, местами снег. Днем небольшие осадки ожидаются лишь местами. Температура ночью 0–5 градусов, во многих районах возможен гололед. Днем воздух прогреется до 0–3 градусов, местами до 4 градусов тепла.

В среду и в четверг погода будет похожей. Ночью похолодает еще больше – до 3–8 градусов тепла. Днем будет 0–3 градуса выше нуля, местами 4–5 градусов.