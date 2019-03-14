Мрачные дождевые облака на взморье появятся уже с утра, правда, дождь пойдет только в полдень. На востоке страны в первой половине дня будет облачно с прояснениями. В Алитусском, Вильнюсском и Утенском округах дождь начнется в 15-17 ч. Будет дуть юго-восточный ветер, после обеда он усилится до 8-13 м/с, на взморье до 15 м/с.
Температура на взморье, в Тельшяйском и Таурагском округах поднимется до 3-4 градусов тепла. в Мариямпольском, Каунасском и Шяуляйском регионах воздух прогреется до 5-6 градусов тепла, в окрестностях Алитуса, Вильнюса и Утены будет 7-8 градусов выше нуля.
В пятницу ночью возможны небольшие осадки – дождь и мокрый снег, до полудня осадки возможны на востоке страны, а во второй половине дня осадки ожидаются на взморье и в Жемайтии. Ветер немного успокоится. Температура на большей части территории страны будет около 0, местами возможен гололед. На юге и на взморье будет 2-3 градуса тепла.
Днем дождь пройдет почти по всей Литве, местами ожидается мокрый снег. Южный, юго-западный ветер станет порывистым, холодным. Температура, как и в четверг, поднимется до 3-8 градусов тепла. На этот раз теплее всего будет в Паневежском и Утенском округах.
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