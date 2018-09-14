Погода: к концу недели наступит настоящая осень

В пятницу местами пройдут небольшие дожди. Ночь будет прохладной, на большей части территории страны будет 7–12°C, местами, по большей части на западе, 4–6°C. Днем воздух прогреется до 17–21°C.

В субботу будет пасмурно и сыро. Днем прогнозируют кратковременные дожди. Местами с грозами. Ночью температура снизится до 6–11°C, а днем составит 17–21°C.

В воскресенье станет еще прохладнее. Однако погода испортится лишь ненадолго. После выходные снова потеплеет. Кратковременный дождь прогнозируют только в ночь на воскресенье. Температура ночью будет 8–13°C, днем 16–20°C.

После прохладного воскресенья в понедельник ждет сухая и теплая погода.