Около полудня на востоке начнут собираться дождевые облака. Сильные дожди с грозами прогнозируют в Дзукии, Аукштайтии и Центральной Литве. К вечеру небольшой дождь пройдет и на взморье. В Жемайтии вероятность дождя невелика. Днем в Алитусском, Вильнюсском и Клайпедском регионах температура будет колебаться в пределах 30 градусов, в окрестностях Паневежиса, Каунаса, Таураге и Тельшяй будет 31-32 градуса, в Кедайняй, Расейняй, Радвилишкисе, Шяуляй и Пакруоисе до 33 градусов.

Во вторник ночью небольшие дожди пройдут в северных районах, возможны небольшие грозы. Температура утром 17-18 на востоке и 20-22 на взморье. Днем будет сухо, после обеда на западе появятся дождевые облака, возможен небольшой дождь. В других районах низкая облачность, температура 30 градусов.

В среду ночь будет ясной, днем небольшая облачность, только после полудня в Варенском, Каунасском, Паневежском районах соберутся дождевые облака. Однако вероятность дождя во всей стране будет невелика. Ночь будет душной - температура 16–21 градус, днем жара немного спадет – много где воздух прогреется до 26–29 градусов, только в Жемайтии будет 30-31 градус.

В четверг будет сухо и приятно. Без дождя. Облачность будет небольшой. Ночью температура по всей Литве снизится до 15–17 градусов, на взморье будет около 20 градусов, днем будет 26–30 градусов.

В пятницу днем по Литве пройдет полоса облаков. До вечера дожди охватят большую часть страны, местами возможны грозы. Кратковременные дожди не дойдут разве что до Вильнюса, Утены и Паневежиса. Ночью будет 16-21, днем 26–31 градус.

По нынешним прогнозам, в выходные будет прохладнее, ожидаются дожди.