Погода изменится в ближайшие сутки: ожидаются осадки

На западе и юго-западе страны осадки будут интенсивнее, в основном дождь. Вечером будет около 0 на востоке страны и 5 градусов тепла на западе, у моря.
В пятницу ночью по-прежнему ожидаются осадки, которые приведут к таянию снега на большей части территории страны, в основном будет идти мокрый снег или дождь. На большей части территории страны будет немного выше нуля, поэтому вероятность гололеда будет высока только в Утенском и Паневежском районах, где будет 0-1 градус мороза.
В пятницу днем будет облачно, однако осадки будут менее интенсивными. В большинстве районов ожидается моросящий дождь, на востоке страны мокрый снег. Местами будет формироваться туман. Температура днем от 0 до 5 градусов тепла.
В выходные особых перемен не ожидается. В Литве прогнозирую осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на субботу осадков станет меньше, поэтому во многих районах ожидается гололед.
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