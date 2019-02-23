Местами возможны осадки, в основном снег. Местами возможен дождь при минусовой температуре. Температура медленно будет подниматься и к вечеру будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В воскресенье холода окончательно покинут Литву. Ночью будет облачно с прояснениями. Местами выпадут небольшие осадки, ожидается туман. Будет скользко. Температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем без особых осадков. Местами ожидается туман. Вечером будет 2-7 градусов тепла.

В понедельник погода будет напоминать воскресную. Местами ожидается туман и гололед. Температура ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет 2-7 градусов тепла.

В середине недели особых перемен не прогнозируют. Осадков будет немного. Колебания температуры будут небольшими.